Morreu Joaquim de Matos Fernandes Barreiros, pai do cantor Quim Barreiros, em Vila Praia de Âncora (concelho de Caminha). Contava 102 anos, completados em fevereiro. A notícia é avançada pelo programa da SIC “Casa Feliz”.

“O senhor Joaquim, aquele homem tão querido com 102 anos, e pai do nosso querido Quim Barreiros, acabou de partir”, informou João Baião, um dos apresentadores do programa.

Nas redes sociais, Quim Barreiros recorda o pai como "a joia mais velhinha que eu tinha". "Neste momento tão triste, não tenho mais palavras. Muito obrigado", conclui.

Em 2019, o centenário de Joaquim Barreiros foi celebrado com uma grande festa em Vila Praia de Âncora.