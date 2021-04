Frank Black, dos Pixies, confessou em entrevista à revista Kerrang que a dado momento da sua carreira ficou ressentido com o facto de lhe estarem sempre a perguntar sobre a influência que a sua música tinha nos Nirvana de Kurt Cobain e noutras bandas grunge.

"É natural que as outras pessoas digam que gostam da tua banda quando fazes algo bom", começa por dizer o músico, "se alguém se torna tão famoso como os Nirvana não posso fazer nada com essa informação sem parecer um cretino pomposo. Ou então, se for na outra direção, corro o risco de parecer mal-agradecido".

Black recorda, depois: "a dada altura, comecei a ressentir-me porque estavam sempre a questionar-me sobre o assunto". "Faziam-me perguntas sobre os Nirvana vezes sem conta e eu só pensava 'Onde é que eu me encaixo aqui? Sou Nirvana Jr. ou quê? Só valho alguma coisa porque outro tipo disse o meu nome?'".

"Nunca conheci o Kurt Cobain", acrescenta ainda o músico, "penso que ele era uma pessoa tímida, porque nós estivemos, certamente, nos mesmos edifícios, nas mesmas salas de espetáculos ou nos mesmos sítios muitas vezes mas nunca chegámos a conhecer-nos".