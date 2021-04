" A 'Everlong', mas em jazz" - é assim que Anthony Vincent, um músico que se tem dado a conhecer no YouTube, apresenta a sua versão do êxito de 1997 dos Foo Fighters.

A versão está a despertar a curiosidade dos fãs dos Foo Fighters, com uma 'comentadora' a pedir mesmo autorização a Anthony Vincent para usar a canção na primeira dança do seu casamento.



"Sempre quis que a 'Everlong' fosse a música da nossa primeira dança, mas não podia, por causa do ritmo, claro", explica a admiradora dos Foo Fighters, que obteve a permissão de Anthony Vincent para dançar ao som desta versão no seu enlace.