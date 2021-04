Depois de várias semanas na cauda do ranking da Eurovisão, de acordo com os prognósticos das principais casas de apostas, Portugal aproxima-se pela primeira vez dos 10 lugares que asseguram o apuramento para a final de Roterdão na segunda semifinal do evento, aquela em que subirá ao palco.

No agregado de 5 empresas que abriram apostas para as duas semifinais, 'Love Is on My Side' está em 12º entre 17 concorrentes, depois de várias semanas no fundo da tabela. Dois lugares apenas separam os Black Mamba da 'linha mágica', havendo razões para acreditar que a canção portuguesa pode chegar aos 10 finalistas apurados nesta eliminatória: a Polónia, que se encontra em 11º, está em rota descendente no ranking geral, aquele que contempla as 39 canções a concurso, e nesta mesma tabela a Áustria encontra-se logo acima de Portugal mas num ritmo de estagnação.

Este 'salto' dá-se numa altura em que a banda vencedora do Festival da Canção gravou uma versão acústica de 'Love Is on My Side', tendo obtido reações entusiásticas, identificando-se aí um certo renascimento da participação portuguesa. Antes desta nova versão, Portugal era 15º nas 'odds' da semifinal.

Para chegar à final de 22 de maio, em Roterdão (Países Baixos), Portugal precisa de passar a segunda semi-final, que se realiza dois dias antes.