Os Black Mamba gravaram uma versão acústica de 'Love Is on My Side', a canção que representará Portugal na Eurovisão, e o vídeo, partilhado no YouTube oficial do festival, já foi visto por mais de 22 mil pessoas.

Tatanka e os colegas de banda gravaram esta nova versão no meio da natureza e as reações são maioritariamente positivas, com um fã a comentar mesmo: "esta versão é de outra dimensão, muito melhor do que a oficial. Adorava ouvir esta em Roterdão".