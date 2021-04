Vai ser lançada este ano uma biografia do DJ e produtor Avicii, falecido em 2018.

O livro, cuja data de edição está marcada para o dia 16 de novembro, via Mobius, é da autoria do jornalista sueco Måns Mosesson e foi escrito a partir de entrevistas com a família, amigos e colegas do músico.

Para além da sua obra, o livro - intitulado "Tim: The Official Biography of Avicii" - irá abordar os problemas de saúde mental com os quais o músico se debatia.

Os lucros obtidos pela família de Avicii com o livro serão doados à Fundação Tim Bergling, criada após a morte do músico, de apoio a várias causas relacionadas com a saúde mental e de prevenção do suicídio.