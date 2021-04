Os Radiohead foram ao baú e recuperaram o concerto de apresentação do álbum "In Rainbows", de 2007, marcando a sua exibição no canal de YouTube para esta sexta-feira, 9 de abril, a partir das 20h. Este será apenas o primeiro de uma série de concertos a chegar em streaming ao site de vídeos nas próximas semanas.

O concerto de apresentação de "In Rainbows", nunca antes disponibilizado em vídeo, realizou-se a 16 de janeiro de 2008 e apesar de estar inicialmente programado para a loja Rough Trade, em Londres, teve de passar para o clube 93ft East, que tinha uma lotação maior do que a da loja.

Do alinhamento apresentado ao vivo fazem parte todas as dez canções de "In Rainbows", apresentadas na sequência do álbum, mas também um encore que contou com uma versão acústica de 'Up on the Ladder' e clássicos como 'My Iron Lung', 'The Bends', 'You and Whose Army?' e 'The National Anthem'.