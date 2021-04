O site Loudwire levou a cabo, durante o mês de março, um "torneio" para descobrir qual a melhor banda rock de todos os tempos. Os leitores foram chamados a votar e os grandes vencedores foram os Led Zeppelin, tendo defrontado, na fase final, os Metallica.

No início, eram 32 bandas, entre as quais se encontravam os AC/DC, Nirvana, System of a Down, Slipknot, Guns N' Roses, Green Day, Beastie Boys, Papa Roach ou Foo Fighters.

As semifinais do torneio juntaram os AC/DC e os Metallica, por um lado, e os Guns N' Roses e os Led Zeppelin, por outro. Os Zeppelin saíram vencedores, no final, mas não por uma larga margem: 52% dos votos contra os 48% alcançados pelos Metallica.