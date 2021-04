Morreu Quindon Tarver, cantor que ficou nas bocas do mundo após a sua participação no filme "Romeu e Julieta", de 1996, quando tinha apenas 13 anos. O músico sofreu um acidente de viação no Texas.

Tarver ganhou fama ao ser elencado como menino de coro no filme de Baz Luhrmann, cantando temas como 'When Doves Cry', de Prince, e 'Everybody's Free', de Rozalla.

A sua versão de 'When Doves Cry' foi lançada em single, atingindo o terceiro lugar nas tabelas de vendas da Austrália. Para além de "Romeu e Julieta", Tarver marcou também presença no videoclip de 'Like a Prayer', de Madonna, e nas duas primeiras temporadas de "American Idol".