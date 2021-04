Morreu Paul Ritter, ator inglês conhecido pelas participações na série "Chernobyl" e em filmes das sagas Harry Potter e James Bond.

Paul Ritter tinha 54 anos e faleceu esta segunda-feira, 5 de abril, vítima de complicações causadas por um tumor no cérebro.

"O Paul era um ator de um talento excecional, tendo desempenhado uma enorme variedade de papéis no palco e no ecrã, com grande brilhantismo. Era altamente inteligente, bondoso e muito engraçado", escreveu o seu agente.

Em "Chernobyl" (2019), a série da HBO que venceu 10 Emmys, Paul Ritter foi Anatoly Dyatlov, o responsável máximo pela central nuclear ucraniana. O inglês foi também Eldred Worple em "Harry Potter e o Príncipe Misterioso", de 2009, ou Guy Haines no filme de James Bond "Quantum of Solace", de 2008.