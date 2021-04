Kim Kardashian acaba de entrar para o exclusivo clube dos multimilionários. Segundo a revista Forbes, a fortuna da estrela de reality shows, empresária e ainda esposa de Kanye West passou de 780 milhões de dólares (660 milhões de euros), em outubro passado, para estar agora avaliada em um milhar de milhão de dólares (mais de 840 milhões de euros).

Num momento em que Kardashian está em processo de divórcio de West, este aumento da sua fortuna, que a transforma naquilo que os americanos chamam de bilionária, é justificado principalmente pelas linhas de cosméticos (KKW Beauty) e de vestuário (Skims) que criou. A personalidade norte-americana junta a esses negócios o dinheiro que recebe pelos reality shows, patrocínios e outros investimentos.

Os negócios de Kardashian são amplamente suportados por uma forte presença nas redes sociais: tem mais de 69 milhões de seguidores no Twitter e 213 milhões no Instagram. Além das apostas pessoais, é ainda detentora de ações da Disney, Amazon, Netflix e Adidas, que lhe foram oferecidas por West no Natal de 2017.