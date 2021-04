José Cid é o convidado desta semana do Posto Emissor.

Poucos dias após a edição de 'Hope and Joy', uma canção em inglês sobre a pandemia, o veterano da música portuguesa faz no podcast da BLITZ um 'retrato panorâmico' de um percurso artístico de seis décadas.

Abordando a cena musical portuguesa, Cid é direto e implacável: “Há gente que até os solos de guitarra plagiou, e isso é uma coisa com a qual eu não posso compactuar. Há uma confusão detestável: essa música a que chamam popular é música populosa: [há uma] plêiade, quase sempre com bailarinas e bailarinos atrás, e em playback, que vem ocupar o lugar de novas gerações que tocam e compõem muito bem e veem as suas ambições cerceadas por gente que não é honesta a fazer música e troca um porco por chouriços”

Ouça a resposta completa, mais longa e detalhada, a partir dos 47 minutos e 50 segundos: