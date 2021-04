Os Pavement, que estavam confirmados para os festivais Primavera Sound em Barcelona e no Porto antes de os mesmos serem cancelados devido à pandemia, tanto em 2020 como em 2021, deverão entrar em digressão em 2022.

Não está ainda confirmado que a banda figure no festival ibérico, mas o guitarrista Scott Kannberg afirmou ao website Blood in the Brine que os Pavement têm mais espetáculos na calha.

"Vamos fazer mais coisas em setembro do ano que vem", disse, sem revelar mais detalhes. No Twitter, o percussionista Bob Nastanovich preferiu responder ao colega de forma enigmática: "é bom saber".

No ano passado, o vocalista Stephen Malkmus garantiu que não tinha mais nada planeado para a banda além dos concertos naqueles dois festivais. "Vamos divertir-nos e ver como corre", anunciou então.