Uma professora de canto britânica, que se apresenta como a "professora honesta", analisou no seu canal de YouTube (com quase 190 mil seguidores) a canção que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão: 'Love Is on My Side', dos Black Mamba.

Impressionada com a voz de Pedro Tatanka, Georgina compara-a a uma voz "jazz vintage". "É uma voz fora de série", exclama. "Que lindo! Tão natural, nada forçado", acrescenta, considerando a canção "maravilhosa" e elogiando ainda os fatos envergados pelos músicos dos Black Mamba.

Para Georgina, porém, o melhor de 'Love is on My Side' é mesmo a voz de Pedro Tatanka. A professora tem dúvidas quanto às probabilidades de a canção de Portugal brilhar na Eurovisão. "Não é muito orelhuda, é mais descontraída... parece uma canção 'para encher' num disco dos Beatles".

Veja aqui o seu comentário: