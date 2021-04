No seu novo álbum, "Dancing with the Devil... The Art of Starting Over", Demi Lovato recorda os tempos em que a sua equipa controlava a sua dieta, impedindo-a de comer bolo ou chocolate.

Na canção 'Melon Cake', Demi Lovato refere-se àqueles que tentavam fazer com que ela tivesse "a figura de uma Barbie" e conta que alguém chegou a ser despedido por lhe levar chocolate.

Em entrevista à Apple Music, a cantora norte-americana desenvolveu este tema. "Quando fazia anos, comia bolo de melancia em vez de bolo a sério. Era uma versão de dieta de um bolo de aniversário: basicamente, chantilly magro ou creme de coco por cima de uma fatia de melancia cortada como se fosse uma fatia de bolo. Nesta canção, digo adeus ao 'bolo de melancia'. Pode parecer insignificante para alguém que nunca tenha tido um distúrbio alimentar, mas para alguém que o tenha ultrapassado, como eu, foi importante voltar a comer bolo de aniversário."

No ano passado, Demi Lovato já havia falado, no programa de Ellen DeGeneres, sobre a bulimia de que sofreu durante vários anos.