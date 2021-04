Dave Grohl vai estrear-se enquanto escritor com o seu primeiro livro de memórias, "Storyteller: Tales of Life and Music", que chegará às livrarias a 5 de outubro. Segundo informação avançada pelo líder dos Foo Fighters, o livro junta "uma coleção de memórias de uma vida vivida com o som bem alto".

"Dos meus dias de criança, nos subúrbios de Washington, a quando me fiz à estrada, com 18 anos, e toda a música que se seguiu, posso agora partilhar estas aventuras com o mundo", declara o músico norte-americano em comunicado.

Explicando que este era um projeto no qual andava a pensar há vários anos, Grohl revela que chegou a receber algumas "propostas duvidosas" - "Diziam-me 'Isso é fácil! Faz quatro horas de entrevistas, encontra alguém para escrever, põe a tua cara na capa e já está!" - mas que decidiu escrevê-lo ele próprio.

"Isto não significa, obviamente, que vou desistir do meu emprego principal", acrescenta, "mas dá-me um espaço onde posso mostrar às pessoas como é ser um miúdo de Springfield, Virginia, a passear pela vida enquanto vivo os sonhos loucos que tinha quando era um jovem músico".

Levantando o véu sobre aquilo que os fãs vão poder ler, Grohl fala sobre "os tempos dos Nirvana", de como foi ensaiar com Iggy Pop, tocar ao vivo nos Óscares ou dos momentos em que se cruzou com Paul McCartney, Joan Jett ou Little Richard.

Acompanhando o anúncio da publicação do livro, chega também um excerto em áudio, de 11 minutos, lido pelo próprio músico. Ouça abaixo.