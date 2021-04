Bruce Dickinson deu uma entrevista ao programa "Rock Show With Johnny Walker", da BBC, relatando a ocasião em que conheceu o seu grande ídolo: Ian Gillan, dos Deep Purple.

"Eu era um adolescente seboso, e ouvi um ruído a vir da porta de alguém", contou, sobre o dia em que descobriu a música dos Deep Purple. "Abri a porta e perguntei: 'que raio é isso?'. Era a 'Speed King'".

Dickinson acabou por conhecer Ian Gillan, não quando estava nos Iron Maiden, mas nos Samson, banda que liderou antes de se juntar aos titãs do heavy metal.

"Gravámos um disco nos estúdios dele. Tínhamos passado pelo pub, bebemos umas cervejas", continuou. "A dada altura entra o meu Deus, o Ian Gillan, e diz: 'ena pá, que grande vocalista'. Saí do estúdio e fiquei a vomitar 45 minutos na sanita".

Pouco depois, "ele entrou e disse que me ia levar para casa. Limpou-me e meteu-me num táxi. Nunca me esqueci disso - e ele nunca mais me fez esquecer", brincou.