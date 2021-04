O concerto dos Guns N' Roses em Portugal, marcado para o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi adiado para 4 de junho de 2022, acaba de anunciar a promotora do espetáculo, Everything Is New.

Em comunicado, a banda agradece a compreensão e o apoio dos fãs "nestes tempos inéditos. A luz está ao fundo do túnel e nós estamos ansiosos por voltar aos palcos."

A primeira parte do concerto ficará a cargo do guitarrista Gary Clark Jr.

Os bilhetes de 20 de maio de 2020 e 2 de junho de 2021 mantêm-se válidos para a nova data, sem necessidade de troca.

O concerto dos Guns N' Roses em Portugal junta-se assim à lista de concertos adiados devido à pandemia de covid-19.