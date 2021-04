O projeto Lost Tapes of the 27 Club , que recorre à inteligência artificial para criar canções de músicos falecidos aos 27 anos, lançou recentemente a sua ideia de uma canção dos Nirvana.

Intitulado 'Drowned in the Sun', o tema conta com guitarras em crescendo, e soa semelhante ao clássico 'Come As You Are'. Do refrão fazem parte versos como "I don't care / I feel as one, drowned in the sun".

Para criar este tema, foi necessário recorrer ao Magenta, um programa de inteligência artificial da Google, que analisou a música dos Nirvana e gerou o instrumental. As letras têm a sua origem numa rede neural artificial, ao passo que as vozes foram gravadas por Eric Hogan, líder de uma banda de tributo aos Nirvana de Atlanta.

A partir de 30 canções, o Magenta "traduziu o tom e o ritmo num código digital, que pode ser enviado para um sintetizador de forma a recriar uma canção". Para além dos Nirvana, o projeto já compôs temas semelhantes aos de Amy Winehouse, Doors ou Jimi Hendrix.