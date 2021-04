A morte de António Almeida Henriques, Presidente da Câmara de Viseu, foi lamentada por várias figuras ligadas à música.

O autarca tinha 59 anos e foi vítima de covid-19. Estava internado desde o início de março no Hospital de São Teotónio, em Viseu.

"Almeida Henriques simbolizava o melhor do mais abnegado poder autárquico. Convicto e visionário, arrancou Viseu à interioridade geográfica e deu-lhe uma centralidade cosmopolita alicerçada numa articulação de cultura, economia e cidadania", escreveu Pedro Abrunhosa nas redes sociais. "Pessoalmente, construí com Almeida Henriques uma amizade rara, cúmplice na simplicidade e nos silêncios. Gostava muito dele e estou profundamente triste pelo seu tão precoce desaparecimento."



Por seu turno, José Cid elogiou da seguinte forma António Almeida Henriques: "Deixou-nos o meu amigo, senhor presidente da Câmara de Viseu. Grande homem, pessoa simples e inteligente, mas humilde. Tinha apostado com outros autarcas de cidade ser eu a abrir a feira de S. Mateus em agosto de 2020. Fica adiado, mas nunca a minha gratidão por ele! Quando há um mês se soube contaminado, ligou-me e até gracejou sobre o sucedido: 'uma ou duas semanas e estou bem!' O destino surpreendeu-o, mas a vida é uma passagem", escreve o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, enviando as suas condolências à família do autarca.



Já Álvaro Covões, diretor da promotora de espetáculos Everything Is New, partilhou uma foto de António Almeida Henriques, escrevendo: "Hoje partiu um amigo e um homem bom. Descansa em Paz!"

A morte de António Almeida Henriques foi lamentada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Governo de António Costa. Pode ler mais sobre o seu percurso aqui.