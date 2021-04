Diogo Piçarra falou aos seu fãs sobre o seu novo visual, fruto do exercício físico que praticou nos últimos meses, a convite da revista "Men's Health".

"Foram 4 meses que pareceram 4 anos. Aprendi muito, bati no fundo, [em] muitos dias não [me] apetecia, noutros o cansaço não venceu, nem uma lesão no joelho me fez parar. Não falhei um treino, nem um dia. Quis superar-me e provar a mim próprio que sou uma pessoa de palavra e que conseguia", escreve o cantor português.

Veja aqui os resultados do plano seguido por Diogo Piçarra, cujo concerto na Altice Arena, em Lisboa, foi recentemente adiado para outubro de 2022.