Justin Bieber surpreendeu os fãs ao lançar "Freedom", um EP inspirado pela música gospel, no domingo de Páscoa.

Foi o próprio músico quem chamou à atenção para o lançamento, através das redes sociais.

O EP conta ao todo com seis temas, entre eles o tema-título, com Beam. Chandler Moore, Pink Sweats, Tori Kelly e Judah Smith também participam no disco.

"Freedom" sucede assim a "Justice", sexto álbum de estúdio de Justin Bieber, editado há duas semanas. Ouça aqui o EP: