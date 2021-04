O rapper DMX encontra-se em "estado vegetativo" após ter sofrido um ataque cardíaco, despoletado por uma sobredose de drogas.

DMX foi hospitalizado na passada sexta-feira, e o seu estado de saúde não registou melhorias desde então. Nakia Walker, manager do artista, afirmou que resta "rezar e esperar".

DMX está neste momento nos cuidados intensivos de um hospital em While Plains, Nova Iorque. A sua família anunciou uma vigília à porta do edifício, às 17h locais.

Os problemas do rapper com as drogas são conhecidos há muito. Em 2019, DMX entrou numa clínica de reabilitação para tentar curar o seu vício.