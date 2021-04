Alice Cooper deu uma entrevista ao programa "The SDR Show", na qual revelou que a sua primeira experiência com drogas foi com Jimi Hendrix.

"A erva foi a primeira [droga], com o Jimi Hendrix", disse. "Estava por lá, após um concerto. Éramos apenas uma banda de liceu. E eles convidaram-nos a entrar no seu quarto de hotel".

"Estávamos sentados na cama dele, e o Jimi diz-me: 'toma, meu'. E eu, 'está bem'".

"Logo a seguir, ele enfia uma moeda na cama - era uma daquelas camas vibratórias", continuou. "Havia umas oito pessoas sentadas na cama. E ele vira-se e diz: 'estamos numa nave espacial'".

O músico lembrou, ainda, a sua pior experiência com drogas. "Foi em Detroit. Julgo que com cristais de cannabis", afirmou. "Andei pela rua só de t-shirt, com 20 graus negativos. Quando voltei ao quarto, achei que estavam todos mortos. Parecia um filme do Fellini".