Miley Cyrus atuou na final four do campeonato de basquetebol masculino da NCAA, uma prova que envolve equipas de várias universidades norte-americanas.

Após o jogo que opôs os Baylor Bears aos Houston Cougars, Cyrus deu um curto espetáculo com recurso a temas dos Queen, Stevie Nicks e Blondie, entre temas seus.

Da banda britânica, a cantora escolheu 'We Will Rock You' e 'Don't Stop Me Now'. Veja aqui: