José Cid é o convidado desta semana do Posto Emissor.

Poucos dias após a edição de 'Hope and Joy', uma canção em inglês sobre a pandemia, o veterano da música portuguesa faz no podcast da BLITZ um 'retrato panorâmico' de um percurso artístico de seis décadas.

Comparado frequentemente a Elton John, até pela predileção de ambos pelo piano, José Cid recordou as duas ocasiões em que se encontrou com o músico britânica, considerando que se encontra em melhor forma do que este e lançando-lhe um desafio:

"Dou 1 milhão de euros se ele cantar como eu estou a cantar. Aposto com ele! No último espetáculo que ele fez aqui em Lisboa estava já muito atrapalhadito. E o Tio Zé não está. E eu sou um bocadito mais velho do que ele! Não parece, mas sou. Há uma grande diferença entre nós: eu sou poeta, o Elton John não é”.

Para ouvir a partir dos 42 minutos e 58 segundos: