Vagueando na segunda metade do ranking das casas de apostas, 'Love Is on My Side', canção que representará Portugal no Festival da Eurovisão, no próximo mês de maio, não tem sido feliz nos prognósticos: segundo a tabela mantida pelo site Eurovisionworld, que compila os resultados de 17 casas de apostas, Portugal é o 25º entre 39 concorrentes, aí se mantendo desde o dia 28 de março. Malta, Suíça e França são os 3 países favoritos.

Contudo, há outros indicadores em jogo, nomeadamente as sondagens efetuadas por sites de fãs (potenciais 'eleitores' no televoto das provas 'reais'), e aí encontram-se resultados divergentes.

O Wiwibloggs, o mais dinâmico site de seguidores da Eurovisão, mantém uma votação permanente, na qual Portugal consegue ainda um pior resultado: é 34º entre 39 concorrentes, com 0,66% dos quase 22 mil votos. Grécia, Malta e Suíça são as nações preferidas dos leitores do Wiwibloggs.

Fora da frieza das 'odds' de casas de apostas, o Eurovisionworld, uma larga comunidade de fãs, apresenta também o seu 'voto popular'. Malta, Suíça e França são, como entre as casas de apostas, os mais sérios candidatos à vitória, mas a canção portuguesa surge num lugar mais animador: o 19º lugar, com 2% dos votos.

Esta posição colocaria, em teoria, Portugal na final, dado que são apuradas 20 canções nas semifinais, às quais se acrescentam 5 vagas já pré-ocupadas na final (os 'Big 5': Espanha, Reino Unido, Itália Alemanha, França; e a nação organizadora, a Holanda). Se retirarmos os países que, efetivamente, já têm lugar garantido na final e se encontram à frente da canção portuguesa nesta votação, Portugal sobe à 17ª posição.

Os Black Mamba prestam provas na segunda semifinal do festival, a 20 de maio. A final realiza-se a 22 de maio, em Roterdão, nos Países Baixos.