O YouTuber Daniel Schwind, que assina como XYClanKILLER2, fez o que até hoje poucos tinham pensado: misturar Linkin Park, Slipknot e Eminem numa só canção.

O tema, intitulado 'Until I Bleed', recorre a 'Victimised', 'Don't Stay', 'Points of Authority' e 'One Step Closer' (dos Linkin Park), 'Till I Collapse' e 'Soldier' (Eminem) e 'Wait and Bleed' (Slipknot).

O resultado, com "videoclip" a condizer, pode ser ouvido aqui: