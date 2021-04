Os Pearl Jam juntaram-se ao website nugs.net e disponibilizaram, via streaming, o concerto que deram no festival Hyde Park, em Londres, a 25 de junho de 2010.

Este concerto poderá ser visto, de forma gratuita, durante todo o fim de semana.

Do alinhamento fazem parte canções como 'Even Flow' ou 'Better Man' e, também, vários temas de "Backspacer", álbum de 2009 que os Pearl Jam estavam a promover, à altura. Note-se ainda uma versão de 'Red Mosquito', com Ben Harper.

Esta foi uma das formas que os Pearl Jam encontraram para compensar os fãs, após terem adiado a sua digressão europeia para 2022, devido à pandemia da covid-19.

Veja aqui o concerto (a banda entra em palco por volta dos 12 minutos) e o alinhamento:

Given to Fly

Why Go

Brain Damage (Pink Floyd)

Corduroy

Got Some

Once

World Wide Suicide

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Amongst the Waves

Even Flow

Unthought Known

Nothingman

Arms Aloft (Joe Strummer & the Mescaleros)

Not for You

Of the Earth

State of Love and Trust

Do the Evolution

Wasted Reprise

Better Man

Encore

Just Breathe

Red Mosquito (c/ Ben Harper)

Black

Porch

Encore 2

Go

The Fixer

Alive

Yellow Ledbetter