Batman é um gato de raça munchkin que se tornou recentemente viral nas redes sociais, ao brincar com uma caixa ao som do clássico 'Man in the Box', dos Alice In Chains.

O vídeo de Batman - que, como todos os gatos, adora uma boa caixa de cartão - tornou-se tão popular que já há quem lhe chame de "O Gato Alice In Chains".

Veja aqui: