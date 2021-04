O ESC Portugal, o maior site de fãs do Festival da Canção e da Eurovisão em Portugal, divulgou as suas escolhas relativamente à edição de 2021 do certame nacional.

'Love Is on My Side', dos Black Mamba, a canção que representará Portugal em Roterdão no próximo mês de maio, é a maior perdedora desta eleição. Vence apenas numa das 12 categorias elencadas: Glamour Masculino. Os prémios de Melhor Canção, Melhor Letra e Melhor Música, categorias mais importantes em jogo, ficam com NEEV e 'Dancing in the Stars'.

De resto, NEEV (3º classificado no Festival) sai também a ganhar nas categorias Interpretação Masculina, Melhor Atuação e Prémio Simpatia. Outra das favoritas à vitória, Carolina Deslandes (que foi 2ª no Festival da Canção com 'Por Um Triz') vence apenas o honorário Prémio Carreira.

Intitulados "ESC Portugal Awards", os prémios informais que o site português atribui desde 2011, resultaram de uma eleição que cruzou escolhas dos editores e colaboradores do ESC Portugal, de um painel regional associado ao mesmo e dos leitores do site, simulando a representatividade do sufrágio do festival 'real'.