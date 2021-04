Dave Grohl deu uma entrevista ao programa da BBC Reel Stories, onde lembrou a ocasião em que conheceu o seu grande ídolo rock da infância: Paul Stanley, dos Kiss.

O encontro teve lugar na escola primária da filha de Grohl, há alguns anos. "Estou a levá-la à escola, e lá estava ele", contou o líder dos Foo Fighters, que diz não ter conseguido esconder o seu entusiasmo.

"Por mais que me quisesse mostrar imperturbável, estava sentado ao lado do homem cuja cara tive num poster na parede do quarto", explicou. "Se não fosse ele, não sei se estaria a tocar guitarra hoje em dia".

Grohl disse ainda ter chegado aos Kiss através de um primo mais velho. Ao ouvi-los pela primeira vez, afirma ter pensado: "isto é rock n' roll".