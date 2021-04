Britney Spears garantiu ser a autora de todas as publicações nas suas contas oficiais nas redes sociais, após rumores de que esta seria uma tarefa dos seus empregados.

A cantora negou, ao website TMZ, as afirmações de Billy Brasfield, seu antigo maquilhador. Brasfield diz que Britney lhe confidenciou não ter qualquer controlo sobre as publicações feitas no em seu nome no Instagram.



"Sou eu que escrevo todos os meus ‘posts’ nas redes sociais. Não sei com quem é que ele falou, mas eu não fui", afirmou a cantora.

As afirmações de Billy Brasfield foram feitas na sequência de uma publicação de Britney Spears no Instagram, na qual esta diz ter "chorado duas semanas" após ver "Framing Britney Spears", documentário sobre a disputa que a opõe ao seu próprio pai.



"Toda a minha vida fui exposta às pessoas, ao atuar. É preciso ter uma força enorme para confiar ao universo a tua vulnerabilidade", escreveu.