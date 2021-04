Paris Jackson deu uma entrevista ao canal de YouTube "No Filter", de Naomi Campbell, onde contou como foi viver a infância junto do seu pai, Michael Jackson.

A cantora elogiou a forma como o pai a criou, e aos seus irmãos. "Ele era muito bom a garantir que tínhamos cultura e educação, e não apenas o glamour, os hotéis de cinco estrelas", disse.

"Nós vimos de tudo: países do terceiro mundo, todas as partes do espectro. Foi uma bênção, e um privilégio, poder viver tanto em tão tenra idade".

Veja a entrevista: