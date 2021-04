Moullinex, o mais recente convidado do Posto Emissor, confessou-se fã de Lana Del Rey, apesar de ainda não ter ouvido "Chemtrails Over the Country Club", o novo álbum da artista norte-americana, também em destaque no episódio do podcast semanal da BLITZ.

"Obviamente, gosto muito da construção que ela é, daquela personagem quase caricatural 'América', do sofrimento à flor da pele que ela tem. Acho que ninguém canta melhor canções de desamor e de tortura do que a Lana Del Rey", defende o músico, acrescentando que ficou fã depois do concerto da artista no festival Super Bock Super Rock, em 2019.

Ouça a partir da 01h 08m 17s.

