A jovem Nandi Bushell ganhou mais um presente de uma grande estrela rock: uma guitarra personalizada de Matt Bellamy, dos Muse.

No YuTube, Nandi partilhou um vídeo onde mostra e agradece o presente. A guitarra veio acompanhada por um postal de Matt, com uma nota do músico: "Olá Nandi. Adoro as tuas versões. Penso que poderias tocar algumas com a minha guitarra".

"Isto é épico. Obrigado, Matt Bellamy", escreveu a jovem na legenda do vídeo. "Adoro os Muse e espero tocar convosco um dia".

Veja o vídeo: