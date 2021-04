Gisela João lançou esta sexta-feira 'Canção ao Coração', o terceiro e último single do seu novo álbum “AuRora”, com edição prevista para 9 de abril.

O vídeo de 'Canção ao Coração' tal como os dos primeiros dois singles, foi filmado em São Paulo, Brasil, e encerra a trilogia de canções e respetivos vídeos que, juntos, formam uma curta metragem.

Gisela João assina a produção de “AuRora” em parceria com Michael League (Snarky Puppy) e Nic Hard. Além de dar voz a 'Canção ao Coração', é a autora da letra e partilha os créditos da música com Justin Stanton (também dos Snarky Puppy), seu companheiro de vida. São dos dois músicos dos Snarky Puppy os arranjos deste terceiro single, "com as interpretações de mellotron, guitarra elétrica e voz a cargo do primeiro e o piano e teclados do segundo", pode ler-se no texto de apresentação. Ricardo Parreira na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo na guitarra e Francisco Gaspar no baixo são os restantes músicos que participam na canção.