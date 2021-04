A menos de dois meses da grande final da Eurovisão, 'Love Is on My SIde', canção dos Black Mamba que representará Portugal, atingiu o lugar mais alto no ranking das casas de apostas.

Segundo o site Eurovisionworld, que compila os resultados de 17 casas de apostas, Portugal é o 25º entre 39 concorrentes, aí se mantendo desde o dia 28 de março.

Desde que venceu o Festival da Canção, a representação portuguesa tem ocupado neste ranking os lugares da segunda metade da tabela, entre o 22º (no dia da vitória no certame nacional, um lugar que não é indicativo, uma vez que uma boa parte das canções concorrentes ainda não era conhecida) e o 29º lugar (a 15 de março).

As probabilidades continuam, porém, a não ser animadoras: a canção portuguesa tem 1% de probabilidades de vencer o concurso que se realiza em maio em Roterdão, nos Países Baixos. Uma aposta na canção portuguesa como vencedora do certame resulta num retorno entre 75 a 310 vezes superior ao valor investido. Comparativamente, quem apostar 1 euro na canção que vier a ganhar, receberá de volta entre 4 a 5 euros.

Para chegar à final de 22 de maio, em Roterdão (Países Baixos), Portugal precisa de passar a segunda semi-final, dois dias antes. Neste ranking, a canção dos Black Mamba é 15ª entre 17 concorrentes, estando assim afastada das 10 posições que garantem a chegada à gala decisiva.