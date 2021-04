O novo álbum de Demi Lovato, "Dancing With the Devil... The Art of Starting Over" chegou hoje às lojas e às plataformas de streaming.

Juntamente com o disco, foi divulgado um videoclip para 'Dancing With the Devil', onde a cantora recria a sua hospitalização após ter sofrido uma sobredose de drogas, em 2018.

No vídeo, Lovato canta o tema a partir de uma cama de hospital, sob os olhares, em lágrimas, da sua família. 'Dancing With the Devil' foi realizado pela própria Demi Lovato, em parceria com Michael D. Ratner.

"Dancei com o diabo, fora do controlo / Quase cheguei ao céu / Mais perto do que imaginam", canta. Veja o vídeo: