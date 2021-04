Alguns dos maiores compositores da pop atual juntaram-se, em uma carta aberta, para protestar contra os artistas que reclamam a autoria de canções que não escreveram.

A carta é assinada pelos compositores de êxitos como '7 Rings', de Ariana Grande, ou 'New Rules', de Dua Lipa, que estão fartos de ver artistas a pedir direitos sobre o publishing das canções.

"Os artistas ganham dinheiro com as digressões, o merchandise e as parcerias com marcas, mas os compositores só lucram com o publishing", pode ler-se.

A carta não menciona nenhum artista em particular, mas estes compositores alegam ter sofrido "ameaças e bullying" por parte de quem procura uma fatia dos royalties das composições.

"Até hoje, não existiu unidade entre a comunidade de compositores de forma a lutar contra isto", continuam. "Foi por isso que decidimos aliarmo-nos".