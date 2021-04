Depois de pedirem a Vicky Cornell, através de uma ordem judicial, que lhes devolva as passwords das contas da banda nas redes sociais, os músicos dos Soungarden - Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd - suspenderam temporariamente as mesmas, até receberem um veredicto do tribunal.

Entretanto, os representantes legais de Vicky Cornell já reagiram a esta ação, garantindo que foi a viúva do malogrado vocalista dos Soundgarden a criar e alimentar as contas da banda das redes sociais. "Ela empenhou o seu tempo e o seu dinheiro para fazer crescer estas contas, ao passo que os Soundgarden nunca mostraram qualquer interesse em redes sociais, a menos que fosse para promover os seus trabalhos a solo. [Vicky] Cornell tratou destas contas durante quase uma década. O facto de os Soundgarden não saberem os nomes de utilizador e as passwords das contas que alegadamente lhes pertencem confirma a sua falta de participação na criação, alimentação e manutenção das mesmas", escrevem os advogados.

No mesmo texto, os representantes de Vicky Cornell acusam a banda de querer ter acesso às contas dos Soundgarden para "difamar" a viúva do músico, "provocar os seus stalkers online (como Matt Cameron [baterista da banda e dos Pearl Jam] tem feito constantemente e instigar terceiros a assediar Vicky Cornell e os seus filhos menores."