Já são conhecidos todos os nomeados para a edição deste ano dos BRIT Awards, os mais importantes prémios de música do Reino Unido.

A cerimónia irá realizar-se a 11 de maio, na O2 Arena, em Londres.

Entre os principais candidatos à vitória está Dua Lipa, que também irá atuar na cerimónia, e que se encontra nomeada para Melhor Artista Solo Feminina, Melhor Álbum e Melhor Single.

Seguem-se-lhe Arlo Parks e Celeste, também com três nomeações, e Jessie Ware, que concorre para Melhor Álbum e Melhor Artista Solo Feminina. Na categoria de Melhor Álbum, destaque para a presença de quatro mulheres e apenas um homem: o rapper J Hus.

Os BRIT Awards não descurarão, também, o que se fez na música fora do Reino Unido - com os Foo Fighters a terem sido nomeados para Melhor Grupo Internacional e vozes como Ariana Grande ou Billie Eilish nomeadas para Melhor Artista Solo Feminina Internacional.



Confira todas as nomeações:

Melhor Álbum

Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

Celeste – Not Your Muse

Dua Lipa – Future Nostalgia

J Hus – Big Conspiracy

Jessie Ware – What’s Your Pleasure?



Melhor Single

220 Kid & Gracey – Don’t Need Love

Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith - Rain

Dua Lipa – Physical

Harry Styles – Watermelon Sugar

Headie One, AJ Tracey & Stormzy – Ain’t It Different

Joel Corry & MNEK – Head and Heart

Nathan Dawe & KSI – Lighter

Regard & Raye – Secrets

S1mba & DTG – Rover

Young T & Bugsey feat. Headie One – Don’t Rush



Melhor Artista Solo Masculino

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud



Melhor Artista Solo Feminina

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas



Melhor Grupo Britânico

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey



Novo Talento

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey



Melhor Artista Solo Feminina Internacional

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift



Melhor Artista Solo Masculino Internacional

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd



Melhor Grupo Internacional

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels



Estrela em Ascensão

Griff