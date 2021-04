O suspeito do homicídio do rapper português Dr. Fresh ficou em prisão preventiva esta quarta-feira, 31 de março, por determinação da juíza do Tribunal de Santarém.

Os restantes três arguidos terão de se apresentar duas vezes por semana na esquadra da sua área de residência, Salvaterra de Magos. Estão indiciados pela prática de um crime de violação de domicílio e ofensa à integridade física, noticia o "Correio da Manhã".

Silvano Francisco, verdadeiro nome de Dr. Fresh, tinha 29 anos e foi morto à navalhada na madrugada desta terça-feira, 30 de março, na casa de um amigo em Marinhais, Salvaterra de Magos.

O homicídio terá origem num ajuste de contas, por dívidas relativas a tráfico de droga.

Segundo o "Jornal de Notícias", o rapper deslocou-se a casa do amigo para cobrar essa dívida, acabando por ser esfaqueado. O agressor ainda terá tentado tratar das suas feridas, sem sucesso. Chamados ao local, os bombeiros de Salvaterra de Magos fizeram manobras de reanimação, mas o rapper não resistiu aos ferimentos.