José Cid é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra, o músico de 79 anos parte da sua nova canção, 'Hope and Glory', para uma conversa onde não se furta a nada: os 'neo-monárquicos' Quarteto 1111, encontros inesperados em estúdio, há 40 anos, a música de intervenção do álbum homónimo de 1971, as pérolas de uns anos 1980 onde também pensou em dinheiro e fez 'Como o Macaco Gosta de Banana' e 'Amar Como Jesus Amou', as picardias do Festival da Canção e, ao seu melhor estilo, as 'bocas' a Madonna e Elton John.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre os espetáculos que se fazem na era covid, nomeadamente um grande festival na Nova Zelândia para 120 mil pessoas e um concerto rock em Barcelona para 5 mil. E regressamos a Joe Strummer, o emblemático vocalista dos Clash, em "Assembly", uma compilação dos maiores feitos a solo de uma vida precocemente interrompida em 2002.

A apresentação do 54º Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra e a edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.