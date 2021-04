NEEV, o músico português que recentemente se tornou mais conhecido do grande público ao participar no Festival da Canção, acaba de anunciar concertos para Lisboa e Porto.

O autor de 'Dancing in the Stars' - canção mais votada pelo público do Festival da Canção - atuará no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 25 de maio, e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 2 de junho.

"Uma Odisseia em Concerto" é o nome do espetáculo em que NEEV, acompanhado por João Barradas (guitarra e teclados) e Rui Reis (bateria), irá apresentar ao vivo o seu álbum de estreia, "Philosotry".

“Estes concertos vão ser um marco na que tem sido a maior viagem da minha vida", escreve NEEV em comunicado de imprensa. "Até agora o caminho tem sido feito fora dos palcos, de forma apaixonada e honesta, com todos os que me acompanham, mas chegou o momento de viverem comigo esta odisseia em pleno, de uma forma até hoje impossível. Estes concertos vão ser como um portal para longe desta realidade, para algo que nos faça acreditar, mesmo que momentaneamente, na fantasia que queremos viver."

Os bilhetes custam 15 euros.