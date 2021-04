A neozelandesa Lorde atuou ao vivo pela primeira vez em quase dois anos. Foi esta quarta-feira, 31 de março, em Auckland, na Nova Zelândia, país onde a música ao vivo já voltou à normalidade.

Lorde foi a convidada especial de um concerto do seu compatriota Marlon Williams; juntos, os dois cantores interpretaram 'Tougher Than The Rest', de Bruce Springsteen. Em abril de 2019, Lorde já havia cantado com Marlon Williams ao vivo - nessa ocasião, fizeram uma versão de 'The Sound of Silence', de Simon & Garfunkel.

Veja aqui a atuação desta semana de Lorde, cujo terceiro disco continua ainda envolto em mistério.