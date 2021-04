O festival norte-americano Bonnaroo anunciou o seu regresso para este ano, com um cartaz de luxo.

Aos nomes da edição de 2020, cancelada devido à pandemia da covid-19, juntam-se agora os dos Foo Fighters, Phoebe Bridgers, Tyler the Creator, My Morning Jacket, Deftones, Janelle Monáe, Incubus ou Deadmau5. Tame Impala, Run the Jewels ou Lana Del Rey também lá estarão.

O festival irá realizar-se de 2 a 5 de setembro em Manchester, Tennessee, e os bilhetes já se encontram à venda.

A decisão do Bonnaroo em regressar contrasta com a da maioria dos festivais europeus e norte-americanos, que só regressarão em 2022. A organização não revelou, porém, se irá cumprir as regras de distanciamento social ou se existe um "plano B" caso o festival não possa ir avante.

Confira aqui o cartaz: