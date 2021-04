Enquanto as salas de espetáculos não reabrem, Miguel Araújo está a promover concertos transmitidos online, com lotação limitada a 75 espectadores e "entrada" paga (cada bilhete custa 20 euros).

A primeira destas apresentações aconteceu ontem, 31 de março, com transmissão no YouTube.



"O T. que aos 9 anos saiu da escola e me foi pedir uma palheta em vez de ir para casa e levou uma rabecada dos pais, a C. que foi pedida em casamento no meu concerto no Jazz Café em Londres, a L. que nasceu 3 dias depois do meu primeiro concerto no Coliseu do Porto, a fotografia de um recém-nascido a acompanhar a transmissão, o brinde da equipa antes do serviço, as perguntas sobre as histórias das minhas guitarras e das canções. Que bom que foi tocar para pessoas e não para números", congratulou-se Miguel Araújo nas redes sociais.

O próximo concerto online acontece a 10 de abril; os bilhetes podem ser comprados aqui.

Miguel Araújo foi convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, há algumas semanas. Pode ouvir aqui a nossa conversa com o músico do Porto.