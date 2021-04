Morreu esta quarta-feira, em São Paulo, o ator brasileiro João Acaiabe, que, entre outros papéis, ficou conhecido como o tio Barnabé da série "Sítio do Picapau Amarelo". O ator tinha 76 anos e foi vitimado pela covid-19, revela o site da Globo, com base em informações avançadas por familiares.

Acaiabe, que sofria de insuficiênia renal e aguardava um transplante de rim, testou positivo à covid-19 no passado dia 15 de março e seis dias depois teve de ser internado no hospital porque o seu estado de saúde piorou. Faleceu na manhã desta quarta-feira depois de sofrer duas paragens cardíacas.

Além de encarnar tio Barnabé, na versão de "Sítio do Picapau Amarelo" exibida entre 2001 e 2006, Acaiabe foi locutor de rádio, ator de teatro e participou numa série de telenovelas - entre as quais "Tenda dos Milagres" (1985) e "Segundo Sol" (2018) - e filmes, incluindo "Casa de Areia" (2005), no qual contracenou com Fernanda Montenegro.