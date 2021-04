O ator Ryan Reynolds fotografou-se a tomar a vacina contra a covid-19, aproveitando para troçar das teorias da conspiração que abundam sobre o vírus.

O ator de "Deadpool" afirmou, no Instagram, "finalmente tenho 5G", numa alusão à ideia de que o vírus surgiu através deste serviço.

Tanto Reynolds como a sua esposa, a atriz Blake Lively, têm doado dinheiro para várias causas durante a pandemia. No mês passado, as organizações Feeding America e Foob Banks Canada anunciaram ter recebido 500 mil dólares cada uma do casal.